Polizei Coesfeld / Rosendahl, Osterwick, Midlich/ ...

Rosendahl, Osterwick, Midlich/ Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld - Ein Motorradfahrer aus Laer (53) ist am Sonntag gegen 16.20 Uhr bei einem Unfall auf der K32 bei Rosendahl-Osterwick schwer verletzt worden. In einer Linkskurve war der Mann nach rechts von der Straße abgekommen, hatte einen Leitpfosten touchiert und war infolgedessen gestürzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

