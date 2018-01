Polizei Coesfeld / Senden-Bösensell, Am Dorn/ Diebstahl aus ...

Senden-Bösensell, Am Dorn/ Diebstahl aus Geldspielautomaten in Spielothek

Coesfeld - Am Samstag, 13.01.2018, erspielte im Laufe des Nachmittages ein Besucher des Spielcasinos an einem Geldspielautomaten ca. 300 EUR. Da er zu dieser Zeit mehrere Automaten bediente, nutzte ein bislang unbekannter Täter zwischen 17.20 - 17.45 Uhr die Abwesenheit des Geschädigten, um sich an dem Spielautomaten einen Betrag von ca. 200 auszahlen zu lassen. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen, wurde die Tat zwar nicht durch Anwesende beobachtet, aber vermutlich durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Eine entsprechende Auswertung wurde veranlasst. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen.

