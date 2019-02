Polizei Coesfeld / Senden, Bulderner Straße / Kind bei ...

Senden, Bulderner Straße / Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld - Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (25. Februar, 15.16 Uhr) auf der Bulderner Straße in Senden verletzt worden. Eine zwölfjährige Sendenerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Bulderner Straße in Richtung Buldern. In Höhe der Einmündung zum Spreewaldweg wollte sie über die dortige Querungshilfe die Fahrbahnseite wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 23-jährigen Dülmenerin, welche ebenfalls auf der Bulderner Straße in Richtung Buldern fuhr. Bei dem Unfall wurde die Zwölfjährige verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

