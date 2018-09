Polizei Coesfeld / Senden, Gartenstraße, Sachbeschädigung an ...

Senden, Gartenstraße, Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Coesfeld - In der Zeit von Samstag, 15.09.18, 04:00 - 04:30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand einen blauen Golf auf der Gartenstraße in Senden. Das Fahrzeug stand unmittelbar vor einer Gaststätte. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/ 7930, zu melden.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw