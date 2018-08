Polizei Coesfeld / Senden, Grete-Schött-Ring/ Beifahrerin ...

Senden, Grete-Schött-Ring/ Beifahrerin schwer verletzt

Coesfeld - Eine Sendenerin ist am Montag (20. August) um 0.30 Uhr bei einem Unfall am Grete-Schött-Ring in Senden schwer verletzt worden. Ein Sendener war mit seinem Wagen von einem Parkplatz auf die Straße abgebogen, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Sendenerin saß auf dem Beifahrersitz. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

