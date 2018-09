Polizei Coesfeld / Senden, Herrenstraße, Brand eines Wohn-und ...

Senden, Herrenstraße, Brand eines Wohn-und Geschäftshauses

Coesfeld - Zur Einsatzzeit wurde der Rettungsleitstelle des Kreises ein Brand in einem Gastronomiebetrieb gemeldet. Die zunächst eintreffende Feuerwehr konnte den im rückwertigen Bereich des Restaurantbetrieb entstandenen Brand löschen. Durch den Brand wurden mehrere Mülltonnen beschädigt. Das Feuer breitete sich auch auf das Gebäude aus und es entstand Gebäudeschaden. Über dem Restaurant befinden sich Wohnungen in denen insgesamt neun Personen wohnen. Alle Personen konnten die Wohnungen selber verlassen. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Gebäude bleibt bewohnbar, so dass alle Personen in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw