Polizei Coesfeld / Senden, Herrenstraße/ Portemonnaie mit ...

Senden, Herrenstraße/ Portemonnaie mit Bargeld unterschlagen - Zeugen gesucht

Coesfeld - Am 20.04.2018, um 11.15 Uhr hob ein 80-jähriger Sendener Bargeld von seinem Konto ab und zog anschließend seinen Kontoauszug am Drucker im Schalterraum der Sparkassenfiliale in Senden. Nach dem Erhalt des Kontoauszuges verließ er die Bank und vergaß sein Portemonnaie, welches er am Kontoauszugsdrucker ablegte. Als er ca. 30 Minuten später zur Sparkasse zurückkehrte, fand er sein Portemonnaie nicht mehr vor. In der Geldbörse befanden sich neben der Debitkarte und weiteren Ausweispapieren ca. 350,- Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen, Telefon 02591/ 7930.

