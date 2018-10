Polizei Coesfeld / Senden, Messingweg/Verkehrsunfall mit Flucht

Senden, Messingweg/Verkehrsunfall mit Flucht

Coesfeld - Am 17.10.2018, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw, Skoda, der ordnungsgemäß auf dem Messingweg abgestellt war. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,-EUR an dem Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 02541/140 entgegen.

