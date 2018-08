Polizei Coesfeld / Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße/ Auto ...

Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße/ Auto erfasst Zwölfjährigen - Zeugen gesucht

Nachtragsmeldung: Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise: 02591/7930

Ein zwölfjähriger Junge aus Ottmarsbocholt ist am Donnerstagabend (23. August) um 18.15 Uhr bei einem Unfall auf der Dorfstraße in Ottmarsbocholt schwer verletzt worden. Der Junge, der auf einem Fahrrad unterwegs war, wurde vom Auto eines Sendeners erfasst, prallte auf Motorhaube, Windschutzscheibe und Dach. Per Rettungswagen wurde der Zwölfjährige in ein Krankenhaus gebracht.

