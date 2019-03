Polizei Coesfeld / Senden, Ottmarsbocholt, Kirchstraße/ ...

Senden, Ottmarsbocholt, Kirchstraße/ Größerer Polizeieinsatz in Ottmarsbocholt - Nachtragsmeldung

Coesfeld - Gegen 14.32 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei in Coesfeld über einen Familienstreit in Ottmarsbocholt, Kirchstraße 14, informiert. Vor Ort eigetroffen wurden Polizeibeamte von einem 35-jährigen Familienvater angesprochen. Dieser beendete dann das Gespräch und begab sich in Begleitung seiner einjährigen Tochter zurück in seine Wohnung. Die Ehefrau konnte sich zwischenzeitlich aus der Wohnung entfernen. Derzeit wird versucht, einen Kontakt zum Familienvater herzustellen, die Ermittlungen dauern an. Medienanlaufstelle ist an der Kirche (Kirchstraße).

