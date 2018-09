Polizei Coesfeld / Senden, Ottmarsbocholt, Strontianitfeld/ ...

Senden, Ottmarsbocholt, Strontianitfeld/ Seitenscheibe an BMW eingeschlagen - Zeugen gesucht

Coesfeld - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wurde in der Straße Strontianitfeld, an einem geparkten BMW die hintere rechte Scheibe eingeschlagen. Aus dem Auto wurde nichts gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

