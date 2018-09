Polizei Coesfeld / Senden, Ottmarsbocholt, Strontianitfeld/ ...

Senden, Ottmarsbocholt, Strontianitfeld/ Werkzeuge gestohlen

Coesfeld - Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Donnerstag (13. September), 18 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, in Ottmarsbocholt hochwertige Werkzeuge aus einer Kiste auf der Ladefläche eines Pritschenfahrzeugs gestohlen. Die Täter hatten zuvor zwei Vorhängeschlösser an der Kiste aufgebrochen. Der Wagen stand an der Straße Strontianitfeld. Zeugenhinweise: 02591/7930

