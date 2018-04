Polizei Coesfeld / Senden, Venner Moor/ Zwei PKW auf dem ...

Senden, Venner Moor/ Zwei PKW auf dem Wanderparkplatz aufgebrochen "Zeugen gesucht"

Coesfeld - Am 01.04.18, zwischen 15.30 - 17.20 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter auf dem Wanderparkplatz an zwei geparkten Fahrzeugen, einen grauen Opel Astra sowie einen blauen Skoda Octavia, die Seitenscheiben ein. Entwendet wurden neben einer geringe Menge Bargeld und persönlicher Papiere ein schwarzer Lederrucksack der Marke "Liebeskind" sowie ein rotes Lederportemonnaie im Vintage-Style. Insgesamt wurde Diebesgut in Höhe von 250 EUR erbeutet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen, Telefon 02591/ 7930.

