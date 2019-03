Polizei Coesfeld / Senden, Walskamp/ Navi und weitere Teile aus ...

Senden, Walskamp/ Navi und weitere Teile aus BMW gestohlen

Coesfeld - Wahrscheinlich in der Nacht zum Dienstag (26. März) haben Autoknacker aus einem an der Straße Walskamp in Senden geparkten BMW 525d das Navigationssystem sowie weitere Bauteile aus dem Cockpit ausgebaut und gestohlen. Zuvor hatten die Täter eine hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Tatzeit: zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich zu melden: 02591/7930

