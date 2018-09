Polizei Coesfeld / Senden, Wilhelm-Haverkamp-Straße, ...

Senden, Wilhelm-Haverkamp-Straße, Münsterstraße / Fahrradfahrerin verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Coesfeld - Am Samstag, 22.09.2018, um 16:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Wilhelm-Haverkamp-Straße und Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Ein 28-jähriger Dülmener befuhr die Wilhelm-Haverkamp-Straße in Fahrtrichtung Senden. Die Ampel zeigte für den Dülmener "grün" und er fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Eine Radfahrerin benutzte (aus Sicht des Autofahrers) die hinter einem auf der Gegenfahrbahn haltenden Bus befindliche Fußgängerampel und kreuzte, laut Ampelschaltung bei "rot", zeitgleich die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

Der Autofahrer hielt unmittelbar danach am rechten Fahrbahnrand an, die Radfahrerin fuhr ohne anzuhalten in unbekannte Richtung weiter.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 zu melden.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw