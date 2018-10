Polizei Coesfeld / Unbekannte Finder gesucht

Unbekannte Finder gesucht

Coesfeld - Die Kriminalpolizei in Dülmen bitte die beiden ehrlichen Finder sich dringend als Zeugen mit der Polizei in Dülmen unter der Tel-Nr.: 02594/793-0 in Verbindung zu setzen.

Das junge Pärchen hat am 26.10.2018 auf dem Verbindungsweg zwischen dem Brokweg und dem Westhagen in Dülmen eine rote Damengeldbörse aufgefunden und diese zum Eigentümer gebracht.

