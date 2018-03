Polizei Coesfeld / Verkehrsunfall mit getöteter Person in ...

Verkehrsunfall mit getöteter Person in Lüdinghausen, B235/L884

Coesfeld - Am 12.03.2018, gegen 17:27 Uhr, kam es in Lüdinghausen, B236/L884, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Lüdinghausener befuhr mit seinem Fahrrad die L884, aus Richtung Ottmarsbocholt kommend, in Fahrtrichtung B235. An der Einmündung der L884 in die B235, beabsichtigte der Fahrradfahrer die Querungshilfe der B235 zu nutzen, um die B235 zu queren; hierbei übersah der Fahrradfahrer einen 32-jährigen Münsteraner, der mit einem Lieferwagen die B235, aus Richtung Lüdinghausen kommend, in Fahrtrichtung Senden befuhr. Der Fahrradfahrer wurde durch den Lieferwagen erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Die L884 und die B235 waren während der Unfallaufnahme, bis ca. 20:45 Uhr, gesperrt.

