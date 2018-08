Polizei Coesfeld / Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten ...

Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten Lüdinghausen, B58 / Kökelsumer Str. / Alter Dülmener Landweg

Coesfeld - Am Montag, 27.08.18, 18.00 Uhr, befuhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus Olfen (BET 01) mit ihrem PKW die Kökelsumer Straße von Olfen aus in nördlicher Richtung. Beim Überqueren der übergeordneten B 58 übersah sie den von rechts herannahenden, vorfahrtberechtigten Pkw einer 38-jährigen Frau aus Münster (BET 02), die die B 58 aus Seppenrade kommend in Richtung Haltern am See befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Während der Pkw der Fahrerin aus Olfen anschließend auf die gegenüberliegende Verkehrsinsel geriet und dort mit einem Verkehrszeichen kollidierte, wurde die Fahrerin aus Münster durch den seitlichen Aufprall des anderen Fahrzeugs nach rechts in den Einmündungsbereich der K 8 (Emkum) gedrückt, wo sie mit dem Pkw einer 19-jährigen Frau aus Olfen (BET 03) kollidierte. Diese hatte zuvor die untergeordnete K8 in Richtung Olfen befahren und ihr Fahrzeug vor der Haltlinie ordnungsgemäß zum Stillstand gebracht. Durch den seitlichen Aufprall des Pkw der BET 02 wurde ihr Fahrzeug halb auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn gedrückt. Alle BET wurden mittels RTW in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht. Während die BET 01 und 03 nach der Untersuchung unverletzt entlassen wurden, verblieb die BET 02 schwerverletzt zur stationären Behandlung (keine Lebensgefahr). Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 30.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme (bis ca. 20.00 Uhr) war die B58 nur einspurig befahrbar.

