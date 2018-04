Polizei Coesfeld / Verkehrsunfall zwischen Kradfahrer und Pkw, ...

Verkehrsunfall zwischen Kradfahrer und Pkw, Olfen, Alter Postweg, Kradfahrer und Sozius schwer verletzt

Coesfeld - Am 23.04.2018, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Kradfahrer aus Olfen, mit seinem Sozius, einer 18-jährige Olfenerin, die Straße Alter Postweg von Olfen in Fahrtrichtung Hullern. Ein 22-jähriger Pkw-Führer aus Olfen befuhr zu diesem Zeitpunkt, mit seinem 21-jährigen Beifahrer, einen geschotterten Wirtschaftsweg und fuhr nach links in die Straße Alter Postweg, in Fahrtrichtung Olfen ein, wo er frontal mit dem bevorrechtigten Kradfahrer zusammenstieß. Der Kradfahrer und sein Sozius wurden durch den Zusammenstoß beide schwer verletzt. Sie wurden mit der Rettungswagen dem Krankenhaus in Lünen zugeführt. Gegen den 22-jährigen Pkw-Führer wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein bereits vor Ort gelandeter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

