Polizei Dortmund / 31-Jähriger randalierte in einer Wohnung in ...

31-Jähriger randalierte in einer Wohnung in Lünen-Brambauer - Festnahme

Dortmund - Lfd. Nr.: 1283

Heute, 20.09.2018 kam es in den Nachmittagsstunden in der Straße Königsheide in Lünen Brambauer zu einem größeren Polizeieinsatz. Hintergrund war eine massive Auseinandersetzung eines Lüners mit seiner Mutter in der gemeinsamen Wohnung.

Die Mutter konnte aus der Wohnung flüchten und alarmierte die Polizei. Da nicht auszuschließen war, dass der 31-Jährige Zugriff auf eine scharfe Schusswaffe hat, wurden Spezialeinheiten der Polizei hinzugezogen.

Gegen 17.00 Uhr konnten diese den 31-Jährigen widerstandslos festnehmen. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zunächst in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

