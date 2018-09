Polizei Dortmund / 93-jährige Dame bestohlen - Ladendetektiv ...

93-jährige Dame bestohlen - Ladendetektiv überführt professionelle Diebe

Dortmund - Lfd. Nr.: 1276 Es ist eine bekannte Masche von bulgarischen Diebesbanden. In einem Bekleidungsgeschäft nähern sie sich vornehmlich älteren Menschen, überdecken die Tasche des Opfers mit Kleidungsstücken, um dann unbemerkt Wertsachen zu entwenden. So geschehen am gestrigen Tag gegen 10.45 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in Lünen (Lange Straße).

Zwei Frauen (27 und 60 Jahre alt aus Bulgarien) näherten sich einer 93-jährigen Lünerin und vollführten die oben erläuterte Masche. Jedoch hatten sie die Rechnung ohne den aufmerksamen Ladendetektiv gemacht. Dieser hielt die beiden Frauen fest und alarmierte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten versuchte die jüngere der beiden die gestohlene Geldbörse in einer Warenauslage zu verstecken. Die ältere der beiden Frauen wälzte sich analog theatralisch auf dem Boden. Auch diese Vorführungen sind bekannt.

Ersten Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht des bandenmäßigen Diebstahls. Die Beamten brachten die polizeilich einschlägig bekannten Frauen zur Polizeiwache. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden entlassen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

