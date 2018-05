Polizei Dortmund / Auto kommt von Fahrbahn ab - Ein Schwerverletzter

Auto kommt von Fahrbahn ab - Ein Schwerverletzter

Dortmund - Lfd. Nr.:0676

Ein 19-Jähriger aus Krefeld kam gestern, 8. Mai 2018, mit seinem Auto in Dortmund auf der OW IIIa, in Höhe der Anschlussstelle Bärenbruch, von der Fahrbahn ab und landete vor einem Baum.

Nach dem derzeitigem Stand der Unfallermittlungen, kam der Krefelder im Kurvenbereich der Ausfahrt, gegen 21.10 Uhr, nach links von der Fahrbahn ab. Hier geriet er mit seinem Daimler Chrysler auf einen Erdwall, der das Fahrzeug in die Luft katapultierte. Der Wagen touchierte in circa fünf Metern Höhe Bäume und Sträucher, drehte sich in der Luft und landete mit dem Dach wieder auf der Fahrbahn. Hier schleuderte das Auto quer über die Fahrbahn der Anschlussstelle, durchbrach die rechtsseitigen Schutzplanken und prallte schließlich vor einen Baum.

Der 19-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ersthelfer löschten mit eigenen Feuerlöschern das qualmende Fahrzeug, flüchteten aber beim Eintreffen der Feuerwehr. Diese befreite den Verletzten aus seinem Fahrzeugwrack. Ein Rettungswagen brachte ihn zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Der Sachschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang insbesondere die Ersthelfer, die mit ihren Feuerlöschern dem Eingeklemmten geholfen haben und auch weitere Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 0231 132 4236 (Werktags zwischen 07.00 und 16.00 Uhr) beim zuständigen Verkehrskommissariat der Polizei Dortmund zu melden.

Polizei Dortmund