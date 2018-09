Polizei Dortmund / Autofahrer prallt gegen mehrere geparkte ...

Autofahrer prallt gegen mehrere geparkte Fahrzeuge - ein Schwerverletzter

Dortmund - Lfd. Nr.: 1307

Der Fahrer eines Mercedes ist am gestrigen Dienstagnachmittag (25. September) in Dortmund-Eving mit seinem Auto mehrfach von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte er gegen drei am Fahrbahnrand abgestellte Autos. Offenbar handelte es sich um einen internistischen Notfall.

Mehreren Zeugenaussagen zufolge fuhr der 70-Jährige gegen 15 Uhr auf der Bayrischen Straße in Richtung Westen. Er stieß mit seinem Wagen mehrfach gegen die Bordsteinkanten und touchierte drei geparkte Autos. Weil er seine Fahrt unbeirrt fortsetzte, riefen die Zeugen die Polizei.

Die Beamten konnten den Dortmunder wenig später auf der Bayrischen Straße anhalten. Dabei stellte sich heraus, dass sich der Mann offenbar in einer Notsituation befand.

Rettungskräfte fuhren den Mann umgehend in eine Spezialklinik. Zum Zeitpunkt der Meldung besteht für den Mann weiterhin Lebensgefahr.

OTS: Polizei Dortmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund Pressestelle Sven Schönberg Telefon: 0231-132 1024 E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de https://dortmund.polizei.nrw