Polizei Dortmund / Bewaffneter Raub auf Tankstelle - Polizei ...

Bewaffneter Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen der Tat

Dortmund - Lfd. Nr.: 0281

Nach einem bewaffneten Raubüberfall am 17.02.2018 auf eine Tankstelle an der Gahmener Straße in Lünen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können.

Gegen 22.45 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum der Tankstelle. Mit einem Messer bedrohte er die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Eine mittlere vierstellige Summe packte die Verkäuferin in einen Jutebeutel. Mit diesem flüchtete der Mann in nördliche Richtung zu Fuß.

Er wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, stämmige Figur, sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war der Flüchtige mit dunkler Oberbekleidung und einer grauen Jogginghose. Mit einem schwarzen Tuch hatte er sein Gesicht maskiert.

Hinweise zu dem Räuber oder zu seiner weiteren Fluchtrichtung nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

