Polizei Dortmund / Bewohner erwischt Einbrecher - Teile der ...

In einem Mehrfamilienhaus an der Rüdinghauser Straße ist ein Bewohner am Montagabend (9. April) auf zwei Einbrecher aufmerksam geworden. Nach einer kurzen Rangelei konnten beide zwar flüchten, allerdings musste einer von ihnen nicht nur Teile der Beute zurücklassen, sondern auch seine Jacke. Mitsamt eines Ausweisdokuments...

Es war gegen 20.50 Uhr, als ein Dortmunder sein Schlafzimmer betreten wollte. Dies stellte sich jedoch nicht so einfach dar. Denn plötzlich merkte er, wie die Zimmertür von innen direkt wieder zugezogen wurde. Als er es gemeinsam mit seiner Frau schließlich schaffte sie zu öffnen, sah er noch, wie ein Unbekannter gerade durch ein offenes Fenster aus dem Raum verschwand. Ein zweiter Mann wollte ihm folgen. Dies wusste der Bewohner jedoch zunächst zu unterbinden und hielt den mutmaßlichen Einbrecher fest. Während einer anschließenden Rangelei konnte sich dieser jedoch befreien und ebenfalls kopfüber durch das Fenster flüchten.

Zurück ließ er Schmuckstücke, die er offenbar geplant hatte zu entwenden, - und seine Jacke. In dieser fanden die alarmierten Polizeibeamten nicht nur ein mutmaßliches Tatwerkzeug, sondern auch ein Ausweisdokument, das auf einen 18-jährigen Mann als Tatverdächtigen schließen lässt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Ermittlungen zu beiden Tätern dauern an. Gestohlen wurde den ersten Ermittlungen zufolge unter anderem ein Mobiltelefon.

