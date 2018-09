Polizei Dortmund / Brandstiftung - Polizei bittet um Hinweise

Brandstiftung - Polizei bittet um Hinweise

Am vergangenen Samstag ( 8. September, 19.51 Uhr) brannte in Dortmund-Hacheney an der Hacheneyer Straße auf dem ehemaligen Sportgelände das alte leerstehende Vereinsheim. Die Brandermittlungen gehen derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung durch Entzünden von Unrat und altem Inventar, welches vor dem Gebäude gelagert war, aus.

Die Polizei fragt nun: "Hat jemand etwas verdächtiges beobachtet oder jemanden von dem Gelände flüchten sehen?"

Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 132 7441.

