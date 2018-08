Polizei Dortmund / Bushaltestellen in Dortmund und Witten / ...

Bushaltestellen in Dortmund und Witten / Bochum beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund - Lfd. Nr.: 1193

Die Dortmunder Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den / die Verursacher mehrerer Sachbeschädigungen an Bushaltestellen in Dortmund und Witten / Bochum geben können.

In der Nacht zum Samstag (25. August) um 1:50 Uhr, erhielt die Dortmunder Polizei einen Notruf wegen "Schüssen auf Bushaltestellen".

Nach Zeugenangaben soll aus einem dunklen Pkw Kombi heraus, ein unbekannter Täter mit einem Luftgewehr auf die Glasscheiben einer Bushaltestelle an der Stockumer Straße in Dortmund Eichlinghofen gezielt und diese durch Beschuss beschädigt haben. Im Rahmen der Fahndung nach dem beschriebenen dunklen Kombi mit dem der / die Tatverdächtigen in Richtung Westen geflüchtet sein sollen - ggfs. ein älteres Modell eines BMW oder VW Passat - wurde eine weitere beschädigte Glasscheibe an einer Bushaltestelle festgestellt. Bei diesem Tatort handelt es sich um die Haltestelle Steinsweg am Steinsweg / Malterweg.

Die Polizeibeamten konnten an der beschädigten Scheibe drei Einschusslöcher erkennen. Im Splitterfeld auf dem Boden stellten sie eine Metallkugel fest, bei der es sich möglicherweise um das entsprechende Geschoss handeln könnte.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und Fahndungsmaßnahmen wurde bekannt, dass sich weitere Tatorte auch auf Wittener / Bochumer Stadtgebiet befinden. Die Bochumer Polizei hat bislang 10 weitere Tatorte erfasst.

Zeugen, die Hinweise zu dem / den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441.

Hier die Meldung der Polizei Bochum zur Kenntnis: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4044206

