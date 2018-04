Polizei Dortmund / Dortmund, Hohe Luft Einbruch in Ladenlokal - ...

Dortmund, Hohe Luft Einbruch in Ladenlokal - Tatverdächtiger direkt vor Ort festgenommen

Dortmund - Lfd. Nr.: 0510

Quasi auf frischer Tat konnte gestern Abend, 10. April 2018, 22.45 Uhr, ein 48-Jähriger Mann aus Dortmund in einem Ladenlokal in Dortmund an der Straße "Hohe Luft" unter dem Tatverdacht des Einbruchsdiebstahls festgenommen werden.

Zeugen hatten der Polizei eine zerbrochene Scheibe und Geräusche aus dem Inneren des Geschäfts gemeldet. In dem Verkaufsraum stellten die Beamten durch die Schaufensterscheibe den Tatverdächtigen fest. Unter dem Vorhalt der Dienstwaffe wurde der unbekannte Mann aus dem Tatobjekt hinausgesprochen. Der 48-Jährige wurde mit Handschellen gefesselt und zur Wache Nord gebracht.

Zwischenzeitlich versuchte der polizeilich bekannte Dortmunder, sich den Maßnahmen der Beamten zu widersetzen. Dies wurde jedoch konsequent durch die Einsatzkräfte unterbunden.

Ein Streifenwagen brachte den 48-Jährigen in das polizeiliche Gewahrsam. Ein Haftrichter schickte den Dortmunder von hier aus in Untersuchungshaft.

