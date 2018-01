Polizei Dortmund / Dortmund- Oespel, Ewald-Görshop-Straße / ...

Dortmund- Oespel, Ewald-Görshop-Straße / Steinsweg Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Dortmund - Lfd. Nr.:0008

Eine 18-jährige Fußgängerin wurde am vergangenen Freitagmorgen, 30. Dezember 2017, 05.50 Uhr, in Dortmund-Oespel an der Kreuzung Ewald-Görshop-Straße / Steinsweg, Opfer einer Verkehrsunfallflucht.

Den ersten Ermittlungen zur Folge ging die junge Frau aus Witten am Steinsweg auf dem rechten Fußweg in westliche Richtung. Dann überquerte sie die Ewald-Görshop-Straße an der dortigen Ampel. Als sie sich schon auf der Mitte der Fahrbahn befand, nahm sie aus dem Augenwinkel ein dunkles Fahrzeug war, welches aus dem Kreuzungsbereich in nördlicher Richtung auf dem Steinsweg fuhr. Das Fahrzeug touchierte die Fußgängerin, die zu Fall kam. Dabei verlor die 18-Jährige kurz das Bewusstsein. Der Fahrer des Autos fuhr jedoch davon und kümmerte sich nicht weiter um die 18-Jährige und die Unfallfolgen. Nähere Beschreibungen zu Fahrzeug oder Fahrer konnte die Wittenerin nicht machen. Ein Rettungswagen brachte die 18-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei Dortmund fragt nun: "Wer kann Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug, dessen Kennzeichen oder sogar den Fahrer oder die Fahrerin geben?"

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache Huckarde unter der Rufnummer 132 - 2121.

