Polizei Dortmund / Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der ...

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Deutschen Straße

Bei einem Verkehrsunfall auf der Deutschen Straße sind am Freitagvormittag (6. April) drei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Zum Unfallzeitpunkt gegen 10.40 Uhr wollte eine 45-jährige Dortmunderin den ersten Zeugenangaben zufolge von der Durlachstraße kommend links auf die Deutsche Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar aus bislang ungeklärter Ursache einen 56-jährigen Dortmunder, der mit seinem Auto auf der Deutschen Straße in Richtung Norden unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Dabei wurden die 45-Jährige und ein sechsjähriges Mädchen, das mit in ihrem Auto saß, leicht verletzt. Sie begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die 52-jährige Beifahrerin des 56-Jährigen wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 8.000 Euro.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

