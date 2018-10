Polizei Dortmund / Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Lünen

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Lünen

Dortmund - Lfd. Nr.: 1330

Am Samstagmorgen (29. September) sind bei einem Verkehrsunfall auf der Derner Straße in Lünen drei Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Ersten Aussagen zufolge fuhr ein 49-jähriger Lüner gegen 9 Uhr auf der Derner Straße in Richtung Süden. Weil er offenbar in Höhe der Hoffmannstraße wenden wollte, fuhr er mit seinem Citroen an den rechten Fahrbahnrand. Beim anschließenden Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß mit dem in gleicher Richtung fahrenden Skoda eines 21-jährigen Lüners. Durch den Aufprall wurde der 49-Jährige schwer verletzt. Der 21-jährige Lüner und dessen 37-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Lünen) erlitten leichte Verletzungen.

Rettungswagen fuhren alle Beteiligten in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die Polizei schätzt die Höhe des entstanden Sachschadens auf rund 10.000 Euro.

