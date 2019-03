Polizei Dortmund / Durstiger Einbrecher von Hauseigentümer ...

Durstiger Einbrecher von Hauseigentümer überrascht

Die Dortmunder Polizei hat einen durstigen Einbrecher festgenommen, der bei seiner Tat von dem Hauseigentümer überrascht wurde.

Geschehen ist das Ganze am vergangenen Freitag (29. März) in der Straße Am Wirksfeld in Dortmund. Gegen 16 Uhr betrat der 61-jährige Hauseigentümer einen Abstellraum, um sich für die Gartenarbeit umzuziehen. Völlig unerwartet traf er dort auf einen Einbrecher, der sich gerade mit einem Malzbier erfrischte. Beim Anblick des Dortmunders flüchtete der Mann sofort durch die Garage nach draußen. Der Dortmunder alarmierte die Polizei.

Die Polizeibeamten griffen den Tatverdächtigen, der nicht zuletzt wegen seines auffälligen roten Mantels sofort ins Auge fiel, noch in Tatortnähe auf. Bei ihm handelt es sich um einen 42-jährigen, polizeibekannten, gebürtigen Vietnamesen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Er wurde zunächst festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Malzbierflasche stellten die Polizeibeamten sicher. Weitere Lebensmittel die der Einbrecher mit sich trug, wurden sichergestellt, bzw. direkt entsorgt.

Die Ermittlungen dauern an.

