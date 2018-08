Polizei Dortmund / Einbruchsexperten der Kriminalpolizei mit ...

Einbruchsexperten der Kriminalpolizei mit Beratungsmobil in Dortmund und Lünen unterwegs

Dortmund - Lfd. Nr.: 1160 Die Fachberater des Dortmunder Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz sind in der kommenden Woche mit ihrem Beratungsmobil in Dortmund und Lünen unterwegs. Bei diesen Beratungsterminen stehen die Spezialisten den Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Verhinderung von Wohnungseinbrüchen Rede und Antwort.

Am Dienstag (21. August) steht das Beratungsmobil von 10 bis 13 Uhr auf der Hermannstraße in Dortmund-Hörde, in Höhe der Commerzbank.

Ebenfalls von 10 bis 13 Uhr finden sie unsere Kollegen am Mittwoch (22. August) in der Bülowstraße in der nördlichen Innenstadt, in Höhe der Rewe-Filiale.

Am Donnerstag (23. August) steht das Beratungsmobil auf dem Edeka-Parkplatz in der Brambauer Straße in Lünen-Brambauer, ebenfalls von 10 bis 13 Uhr.

