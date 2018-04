Polizei Dortmund / Ergänzungsmeldung - Falsche ...

Ergänzungsmeldung - Falsche "Amtsgerichtsangestellte" überfallen Ehepaar in eigener Wohnung - Täterbeschreibung der Geschädigten

Dortmund - Lfd. Nr.: 0614

Wie bereits mit Pressemeldung laufende Nummer berichtet, überfielen gestern Morgen, 26. April 2018, 08.40 Uhr, in Dortmund-Eving an der Hessischen Straße vier angebliche "Mitarbeiter des Amtsgerichts" ein älteres Ehepaar in der eigenen Wohnung. ( Siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3928865 )

Die Täter beschreiben die Senioren wie folgt:

Der "Wortführer" wird als 190 bis 195 cm groß und circa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er war von schlanker Statur, sprach akzentfrei Deutsch und trug dunkle Kleidung.

Von den drei anderen hatten zwei eine dickliche Statur und "ausländisches" Aussehen. Sie waren zwischen 30 und 40 Jahren alt und alle dunkel gekleidet.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 132 7441.

OTS: Polizei Dortmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund Kim Freigang Telefon: 0231-132-1023 Fax: 0231 132 9733 E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de https://dortmund.polizei.nrw