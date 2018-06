Polizei Dortmund / Erstmeldung - Rentner in Wohnung brutal ...

Erstmeldung - Rentner in Wohnung brutal überfallen - Polizei fahndet nach möglichem Täterfahrzeug

Dortmund - Lfd. Nr.:0812

Heute Mittag, 12.25 Uhr, wurde in Dortmund in der Provinzialstraße, nach ersten Erkenntnissen, ein Dortmunder Rentner in seiner Wohnung überfallen. Dabei wurde er nach derzeitigen Informationen auch schwer verletzt.

Vom Tatort ist das Fahrzeug des Geschädigten flüchtig, dass möglicherweise vom Täter gefahren wird.

Bei dem Auto handelt es sich um einen Ford Fiesta mit dem Dortmunder Kennzeichen DO BS 1051.

Die Polizei bittet Zeugen die den Wagen beobachtet haben, den Aufenthaltsort des Fahrzeuges kennen oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 132 7441 zu melden.

