Polizei Dortmund / Exhibitionist entblößt sich vor jungen ...

Exhibitionist entblößt sich vor jungen Mädchen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund - Lfd. Nr.: 0540

Auf einem Friedhof an der Straße Am Gottesacker hat sich am Freitag (13. April) ein Mann vor zwei jungen Mädchen entblößt. Und das offenbar nicht zum ersten Mal. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Freundinnen (13 und 15 aus Dortmund) waren gegen 7.45 Uhr auf dem Gelände unterwegs - vom Eingang am Rennweg aus in Richtung des Krematoriums. Auf dem Weg sahen sie plötzlich einen Mann, der dort mit offener Hose stand und sein Glied berührte. Anschließend ejakulierte er den ersten Zeugenangaben zufolge auf den Boden und ging davon.

Die beiden Mädchen sind sich sicher, dass sie eben diesen Mann bereits vor etwa einem Jahr, am Morgen des 11. Mai 2017, auf dem Friedhof gesehen haben. Damals sahen sie ihn bei derselben Handlung und erstatteten Anzeige. Die Ermittlungen wurden erfolglos eingestellt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt, nordeuropäische, gepflegte Erscheinung, pummelige Statur mit Bauchansatz, braune kurze Haare, brauner Bart an den Wangen und um das Kinn (ca. 1 cm lang). Er war am Freitag mit einem weißen Kapuzenpulli sowie einer dunklen Jeanshose bekleidet.

Können Sie weitere Angaben zu dem Mann machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

