Polizei Dortmund / Fahrer bemerkt angeblich zwei Unfälle nicht - ...

Fahrer bemerkt angeblich zwei Unfälle nicht - Führerschein sichergestellt

Dortmund - Lfd. Nr.: 0326

Sein Auto kollidierte Zeugenangaben zufolge während der Fahrt zweimal mit anderen Fahrzeugen. Das will ein 22-jähriger Dortmunder jedoch nicht bemerkt haben. Nun ist er erst einmal seinen Führerschein los.

Es war gegen 0.30 Uhr in der Nacht zu Donnerstag (21.3.), als Zeugen der Polizei einen Verkehrsunfall mit Flucht auf der Mallinckrodtstraße meldeten. Ein 46-jähriger Dortmunder war in Richtung Osten auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als plötzlich ein weiteres Auto vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte und mit seinem kollidierte. Zu interessieren schien der entstandene Sachschaden den anderen Fahrer nicht, denn er setzte seinen Weg einfach fort.

Während die eingesetzten Beamten nach dem flüchtigen Fahrzeug fahndeten, erfuhren sie von einem weiteren Verkehrsunfall nur wenige Meter weiter. An der Kreuzung zur Schützenstraße stand ein beschädigter Wagen. Die 25-jähige Fahrerin aus Essen gab an, den linken Fahrstreifen in Richtung Osten befahren zu haben. Kurz hinter der Kreuzung habe sie auf den rechten gewechselt. Noch bevor dieser Fahrstreifenwechsel abgeschlossen war, sei jedoch ein Fahrzeug links an ihr vorbeigefahren und seitlich mit ihrem kollidiert. Anschließend sei das Auto einfach weitergefahren.

Die Ermittlungen der Beamten führten schließlich zum Fahrzeughalter und -fahrer, der sich anschließend zur Wache begab. Als wirklich glaubwürdig sahen die Polizisten dessen Aussage, er habe die Unfälle nicht bemerkt, jedoch nicht an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest sowie ein Drogenvortest verliefen negativ.

Der Führerschein des 22-Jährigen wurde sichergestellt.

