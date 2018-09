Polizei Dortmund / Frau bei Streit verletzt - Polizei nimmt ...

Frau bei Streit verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Samstag (29. September) gegen 10.35 Uhr kam es in Dortmund-Kirchderne zu einem Streit zwischen einer 53-jährigen Frau und einem 34-jährigen Mann. Im Verlaufe des Streits erlitt die 53-jährige eine Stichverletzung in den Hals.

Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Der Sachverhalt wurde als ein versuchtes Tötungsdelikt qualifiziert. Der 34-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er wird am heutigen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.

Zuständiger Staatsanwalt ist Herr Schulte-Göbel. Dieser ist für Presseanfragen ab Montag unter dem Pressehandy 0172-3752758 zu erreichen.

