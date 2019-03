Polizei Dortmund / Geldbörse entwendet, Bargeld abgehoben - ...

Geldbörse entwendet, Bargeld abgehoben - Polizei fahndet mit Fotos!

Die Dortmunder Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf einen bislang unbekannten Geldabheber geben können.

Der Tatverdächtige soll am 13. Juli 2018 in einem Discounter an der Altenderner Straße in Dortmund die Geldbörse aus der Handtasche einer Kundin entwendet haben. Anschließend ging der Dieb zu der angrenzenden Sparkassenfiliale und hob Geld vom Konto der Bestohlenen ab. Alles in allem fanden der Diebstahl und das Abheben des Geldes zwischen 10:57 und 11:31 Uhr statt.

Mit Fotos der Überwachungskamera erhofft sich die Polizei nun Hinweise auf die Identität und den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache unter 0231 - 132 7441.

