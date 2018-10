Polizei Dortmund / Geldbörse unterschlagen, Bankkarte am ...

Geldbörse unterschlagen, Bankkarte am Automaten eingesetzt - Polizei sucht Zeugen!

Mit einem Lichtbild sucht die Polizei Dortmund aktuell nach einem Mann. Dieser soll am 12. Juli 2018 gegen 11 Uhr versucht haben, mit zwei fremden Bankkarten an einem Geldautomaten in der Mallinckrodtstraße Bargeld abzugehen. Die Versuche scheiterten, die Karten wurden eingezogen. Die entsprechende Geldbörse hatte ein zur Tatzeit 27-jähriger Dortmunder am gleichen Tag gegen 10 Uhr in einer Bäckerei am Wambeler Hellweg vergessen.

Zeugen, die Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

