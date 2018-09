Polizei Dortmund / Genau mein Fall! - Inforunde für Bewerber ...

"Genau mein Fall!" - Inforunde für Bewerber zum Polizeiberuf

Endspurt für eine Bewerbung bei der Polizei NRW - Die Box-Athleten des ÖSG Viktoria 08 werben ab sofort mit neuen Trikots/Hoodies für den Polizeiberuf.

Die Personalwerberin der Polizei Dortmund, Semra Karatag, übergab den Athleten des ÖSG Viktoria beim Training Trikots und Hoodies der Polizei NRW. Die Kämpfer bereiten sich mit den neuen Oberteilen im heimischen Ring auf die kommenden Boxkämpfe vor, um hoffentlich gute Erfolge für ihren Verein zu erzielen.

Auch für den nächsten Einstellungstermin am 2.9.2019 werden 2.300 sportliche, engagierte Teamspieler gesucht. Die Bewerbungsfrist bei der Polizei NRW endet hierfür am 8.10.2018. Wer jetzt mit uns in den Ring steigen möchte, sollte sich noch schnell bewerben!!!

Für Infos rund um das Bewerbungsverfahren, die Einstellungsvoraussetzungen, den Einstellungstest, das Studium und den Polizeiberuf führen die Personalwerber im zweiwöchigen Rhythmus mittwochs eine Inforunde durch. Diese findet um 16 Uhr im Polizeipräsidium, Markgrafenstraße 102, statt. Die nächste Veranstaltung findet ausnahmsweise nächsten Dienstag (2.10.2018) um 16 Uhr statt. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.

Alle weiteren Termine sind unter folgendem Link nachzulesen: https://www.genau-mein-fall.de/veranstaltungen/

Die Personalwerber sind auch unter der Hotline 0231/132-8888 oder unter der E-Mail-Adresse personalwerbung.dortmund@polizei.nrw.de zu erreichen.

