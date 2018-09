Polizei Dortmund / Großer Gegenprotest in Dortmund gegen ...

Großer Gegenprotest in Dortmund gegen rechtsextremistische Versammlung

Dortmund - Lfd. Nr.: 1316

Am heutigen Tag (27.09.2018) fand in der Dortmunder Innenstadt ab 19.30 Uhr eine rechtsextremistische stationäre Kundgebung statt. 25 Teilnehmer folgten der Einladung eines bekannten Aktivisten der Dortmunder rechtsextremen Szene in der Potgasse.

Die Strategie der Dortmunder Polizei war darauf ausgerichtet, den Gegenprotest der Dortmunder Stadtgesellschaft, angemeldet waren rund 100 Teilnehmer, auf Ruf- und Hörweite heranzuführen und so einen friedlichen Gegenprotest zu ermöglichen. Diese Strategie ging zu einhundert Prozent auf. Rund 500 Teilnehmer, protestierten lautstark und friedlich gegen die Rechtsextremisten.

Um 20.30 Uhr endeten die Versammlungslagen in der Dortmunder Innenstadt, auch die Abmarschphase verlief nach bisherigen Erkenntnissen friedlich.

