Polizei Dortmund / Jogger wird von Hund angegriffen - ...

Jogger wird von Hund angegriffen - Hundehalterin reagiert verständnislos und ungehalten - Polizei sucht Zeugen

Ein 47-Jähriger aus Dortmund wurde gestern Morgen, 27. Mai 2018, 09.40 Uhr, im Rahmer Wald, in Höhe des alten Forsthauses, beim Laufen zunächst von einem nicht angeleinten Dobermann angegriffen und musste sich anschließend noch das Unverständnis der Hundehalterin anhören.

Laut erster Aussage des Dortmunders kam ihm, im Bereich des Vorplatzes des alten Forsthaues, ein Gruppe von vier Frauen mit ihren Hunden entgegen. Zwei der Damen hatten große Dobermänner dabei, die nicht angeleint waren. Eine der beiden Hundebesitzerinnen, so der 47-Jährige, sei des Öfteren im Rahmer Wald unterwegs. Plötzlich stürmten die Hunde im Rudel auf den Dortmunder zu. Einer der Dobermänner lief rechts an dem Jogger vorbei, machte dann eine 180 Grad-Wende und sprang dem Dortmunder in den Rücken. Hierbei konnte der Dortmunder spüren, wie der große Hund nach seinem Rücken schnappte. Instinktiv konnte sich der Mann wegdrehen, so dass der Hund ihn verfehlte.

In diesem Moment kam die Besitzerin hinzu und fing ihr Tier ein. Der Geschädigte selbst war geschockt und wütend. Er verlangte nach dem Namen und der Adresse der Hundebesitzerin. Die Unbekannte zeigte sich unverständig bis frech und ignorierte den Dortmunder. Sie nahm ihren Hund und ging einfach weiter. In diesem Moment kam ein weiterer Zeuge hinzu. Dieser wusste zu berichten, dass es wohl mit diesem Hund bzw. dessen Halterin mehrere solcher Vorfälle gegeben haben soll.

Der Dortmunder beschreibt die Hundehalterin als 40 - 50 Jahre alt, klein - circa 165 cm - und untersetzt. Sie hat dunkles Haar und einen grauen Ansatz im Pferdeschwanz. Sie trug farblich dezente Kleidung, ein dunkelblaues Oberteil und Jeans.

Der Dobermann der Frau hatte weder kupierte Ohren oder Rute. Die Farbe des Hundes war schwarz. Er trug ein auffälliges Kettenhalsband mit etwas lang gezogenen Ösen und einem Karabiner als Abschluss. Beide Dobermänner trugen das gleiche Halsband.

Der 47-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Lediglich seine Laufkleidung nahm Schaden durch den Hund und den Sturz. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zur Identität und den Aufenthaltsort der unbekannten Hundehalterin geben können. Hinweisgeber melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 - 132 7441.

