Polizei Dortmund / Kleintranporter prallt gegen Fahrradfahrerin ...

Kleintranporter prallt gegen Fahrradfahrerin - 36-Jährige schwerverletzt

Dortmund - Lfd. Nr.:0842

Aus bislang ungeklärter Ursache prallte gestern Morgen, 8. Juni 2018, 08.01 Uhr, in Dortmund auf der Steinäckerstraße / Baroper Landwehr eine Toyota Kleintransporter mit einer 36-jährigen Fahrradfahrerin zusammen.

Den ersten Unfallermittlungen zur Folge, fuhr der Fahrer des Toyota, ein 37-Jähriger aus Essen, auf der Steinäckerstraße in südliche Richtung. Die 36-Jährige aus Dortmund kam in diesem Moment aus der Baroper Landwehr und fuhr in die Kreuzung in Richtung Luisenschachtstraße. Dabei übersah sie möglicherweise den Toyota des 37-Jährigen.

Die Fahrradfahrerin kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 37-Jährige bleib unverletzt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 1500 Euro.

OTS: Polizei Dortmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund Kim Freigang Telefon: 0231-132-1023 Fax: 0231 132 9733 E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de https://dortmund.polizei.nrw