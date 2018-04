Polizei Dortmund / Korrektur zur Pressemitteilung Nr. 0508: ...

Korrektur zur Pressemitteilung Nr. 0508: Ringe an zwei Fingern

Dortmund - Lfd. Nr.: 0509

In der Pressemitteilung Nr. 0508 ist uns ein Fehler unterlaufen. Der Täter hatte laut Zeugenbeschreibungen an jeder Hand an je einem Finger einen Ring. Und nicht an jedem Finger.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

OTS: Polizei Dortmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund Pressestelle Nina Vogt Telefon: 0231-132 1026 Fax: 0231-132 9733 E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de https://dortmund.polizei.nrw