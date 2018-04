Polizei Dortmund / Lünen-Wethmar, Wilhelm-Löbbe-Allee ...

Lünen-Wethmar, Wilhelm-Löbbe-Allee Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Es geschah am hellichten Tag.

Unbekannte Einbrecher brachen gestern, 23. April 2018, in der Zeit zwischen 12.00 und 15.00 in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhaus in Lünen an der Wilhelm-Löbbe-Allee ein.

Die unbekannten Täter brachen die Eingangstüren der Wohnungen auf und durchwühlten die Räumlichkeiten.

Mit Ihrer Beute, Uhren, Schmuck und Bargeld, flüchteten die unbekannten Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441 zu melden.

Um den Einbrechern ihr kriminelles Handwerk zu legen, rät ihre Polizei:

Aufmerksame Nachbarn sind Gold wert! Seien auch Sie ein wachsamer Nachbar, achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen "nebenan". Rufen sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über den kostenlosen Notruf 110.

Und lassen Sie sich durch uns beraten. Machen Sie es Einbrechern so schwer wie möglich, denn: ein Einbruch in Ihr Zuhause bringt unter Umständen nicht nur materielle Schäden mit sich. Viele Wohnungsinhaber empfinden die Tatsache, dass Einbrecher in "Ihre Vier-Wände" eingedrungen sind, noch lange nach der Tat als sehr belastend.

Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung und über geeignete Wertbehältnisse erhalten Sie bei unserem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz. Hier können Sie sich unter anderem über einbruchhemmende Produkte informieren. Unsere Experten zeigen die Schwachstellen Ihre Hauses/Ihrer Wohnung auf und beraten Sie bezüglich der notwendigen Abhilfe. Sie erreichen Sie bezüglich einer technischen Beratung unter den Nummern 0231 132-7950.

