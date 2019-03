Polizei Dortmund / Mehr als 20 Autos beschädigt - Polizeibeamte ...

Mehr als 20 Autos beschädigt - Polizeibeamte treffen auf drei Tatverdächtige

Mehr als 20 Autos sind am späten Samstagabend (2. März) an der Straße Silberhecke in Dortmund-Wellinghofen beschädigt worden. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen im Rahmen der Fahndung auf drei Tatverdächtige.

Zeugen hatten die Beschädigungen gegen 22.45 Uhr gemeldet. Sie hatten zwei Mädchen dabei beobachtet, wie sie gegen den Außenspiegel eines geparkten Wagens traten und gegen den Seitenspiegel eines Mofas schlugen. Zudem beobachteten sie einen weiteren Jugendlichen in der Begleitung der Mädchen.

Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten im Nahbereich zwei junge Dortmunderinnen (15 und 17) sowie einen Dortmunder (18) fest. Zu den Beschädigungen machten sie in ihren ersten Aussagen keine Angaben. Alle drei wurden nach der Feststellung ihrer Personalien - im Falle der beiden Mädchen nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten - vor Ort entlassen.

Die Ermittlungen dauern an. Bisher stellten die Beamten an 26 Autos Beschädigungen, hauptsächlich in Form von Kratzspuren, fest. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf mehr als 25.000 Euro geschätzt.

