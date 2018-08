Polizei Dortmund / Mit Zeitungsstapel Windschutzscheiben ...

Mit Zeitungsstapel Windschutzscheiben eingeworfen - Festnahme!

Dortmund - Lfd. Nr.: 1194

In der Nacht auf den heutigen Sonntag (26. August) hat ein 21-jähriger Dortmunder einen Stapel Zeitungen zweckentfremdet und die Windschutzscheiben mindestens zweier Autos eingeschlagen. Eine Streife war zufällig nicht weit weg und nahm den Mann fest.

Etwa gegen 2.50 Uhr beendeten die beiden Beamten gerade eine Verkehrskontrolle in der Mühlenstraße, als sie plötzlich von einer angrenzenden Grünfläche auffällige Geräusche wahrnahmen. Sie schauten nach und sahen zwei Männer, die in Richtung Kapellenstraße gingen. Einer trug dabei einen Stapel Zeitungen in seiner Hand. Plötzlich blieb der Mann stehen und schlug mit dem Stapel mehrfach auf die Windschutzscheibe eines abgestellten Autos. Zudem trat er noch gegen den Außenspiegel.

Reaktionsschnell griffen die beiden Polizisten ein und nahmen den Randalierer fest. Dabei ließ der 21-jährige Dortmunder noch einen Plastikbeutel - offenbar mit Betäubungsmitteln - fallen. Nach der Festnahme entdeckten die Beamten noch einen weiteren beschädigten Wagen im nahen Umfeld des Tatorts.

Der 21-Jährige verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle - ohne Zeitung. Sein 25-jähriger Begleiter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort - auch ohne Zeitung - entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis an alle Medienvertreter: Rückfragen zu dieser Pressemeldung stellen Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten der Pressestelle, ab Montag um 7 Uhr, unter den bekannten Rufnummern.

OTS: Polizei Dortmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund Pressestelle Sven Schönberg Telefon: 0231-132 1024 E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de https://dortmund.polizei.nrw