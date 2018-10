Polizei Dortmund / Mutmaßliche Fahrraddiebe im ...

Mutmaßliche Fahrraddiebe im Kaiserstraßenviertel festgenommen

Dortmund - Lfd. Nr.: 1428

Die Polizei hat in der Nacht auf den heutigen Dienstag (23. Oktober) zwei mutmaßliche Fahrraddiebe an der Kaiserstraße auf frischer Tat erwischt und festgenommen.

Offenbar schien das Duo ein besonderes Interesse an den dort abgestellten Fahrrädern zu haben. Das Interesse der Zivilbeamten galt daher den beiden verdächtigen Männern. Während ein Tatverdächtiger Schmiere stand, suchte sich der andere ein abgeschlossenes Hollandrad aus. Der Mann knackte das Schloss und setzte sich sofort auf den Drahtesel. Weil sein Begleiter bereits auf einem Mountainbike saß, flüchteten beide auf der Kaiserstraße in Richtung Osten. Dabei fuhren sie den Polizisten direkt in die Arme.

Die beiden Männer im Alter von 29 und 34 Jahren wurden ins Gewahrsam gefahren und festgenommen. Die beiden Räder stellten die Beamten sicher.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

