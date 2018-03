Polizei Dortmund / Mutmaßlicher Einbrecher bedroht Polizisten ...

Mutmaßlicher Einbrecher bedroht Polizisten mit Holzlatte

Dortmund - Lfd. Nr.: 0403

Gegen viertel vor drei am heutigen Nachmittag (15. März) alarmierte eine 82-jährige Dortmunderin aus der Düttelstraße in Dortmund-Wickede die Polizei. Ein mutmaßlicher Einbrecher rannte durch die Gärten der dortigen Häuser und kletterte über eine Mauer.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten suchten sie die betroffenen Grundstücke nach einer / mehreren Personen ab. In einer Gartenlaube wurden die Polizeibeamten fündig: Beim Öffnen der Laubentür erblickten die den auf die Täterbeschreibung zutreffenden Mann. In der Hand hielt der Unbekannte eine Holzlatte. Mit dieser bedrohte er die Polizeibeamten, so dass sie einen Angriff nur mit dem Einsatz von Pfefferspray abwehren konnten.

Die Festnahme des 35-jährigen Mannes aus Wesel folgte auf dem Fuße. Zudem stellten die Beamten Aufbruchwerkzeug sicher, welches der Weseler mit sich führte. Er wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und zu einem möglichen Tatort dauern an.

